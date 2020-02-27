Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının ev ve iş yerlerinde, sahte içki yapımında kullanılan 472 litre etil alkol, 615 şişe etiketi, 95 şişe gümrük kaçağı içki, 62 alkol kiti ve aroma, galvaniz tank ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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