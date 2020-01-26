Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi

14 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 165 şişe etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 165 şişe etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çankaya Mahallesi Cenkalp Sokak'taki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 165 şişe etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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