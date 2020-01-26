Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi
14 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 165 şişe etil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 165 şişe etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çankaya Mahallesi Cenkalp Sokak'taki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 165 şişe etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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