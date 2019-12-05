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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 284 litre alkol ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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