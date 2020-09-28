Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir restoran ile manav dükkanında, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere kaçak etil alkol bulundurulduğunu belirledi.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,8 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.