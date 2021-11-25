Eskişehir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli İ.B'nin çeşitli yollarla piyasadan temin ettiği etil alkolden sahte içki üreterek sattığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Zanlıya ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda etil alkolden üretildiği tespit edilen 11 litre içki ve anason yağı bulundu.

Gözaltına alınan İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.