Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

14.04.2022 11:20
Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de cep telefonunu almak istedikleri kişilere sahte para vererek dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de cep telefonunu almak istedikleri kişilere sahte para vererek dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Eskişehir'e gelerek internet üzerinden satış yapan siteler aracılığı ile cep telefonu satın almak bahanesiyle iletişime geçtikleri kişilere sahte para vererek telefonlarını aldıkları tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri üç ayrı dolandırıcılık olayının şüphelileri G.D. ile B.D'yi kent merkezinde saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramada, 223 adet sahte 100 lira, sahte para ile satın alınan 2 cep telefonu ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 8 sim kart ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden tombala operasyonu Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden tombala operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement