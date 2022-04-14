Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de cep telefonunu almak istedikleri kişilere sahte para vererek dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Eskişehir'e gelerek internet üzerinden satış yapan siteler aracılığı ile cep telefonu satın almak bahanesiyle iletişime geçtikleri kişilere sahte para vererek telefonlarını aldıkları tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri üç ayrı dolandırıcılık olayının şüphelileri G.D. ile B.D'yi kent merkezinde saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramada, 223 adet sahte 100 lira, sahte para ile satın alınan 2 cep telefonu ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 8 sim kart ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.