Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda, 100 liralık 47 sahte banknot ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda, 100 liralık 47 sahte banknot ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Sivrihisar'dan Ankara'ya giden bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.S.Y. (25), Y.B.Ş. (24), İ.Y. (22) ve İ.G. (24) isimli şüphelilerin yapılan sorgulamalarında 'parada sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada ise 100 liralık 47 sahte banknot ve sahte paralarla yapılan alışveriş karşılığı temin edilen tekstil, gıda ürünleri ve banka dekontları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Kastamonu, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar'da da piyasaya sahte para sürdükleri belirlendi.



- Eskişehir

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