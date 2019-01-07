Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu

Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar- Ankara kara yolunda şüphelendikleri aracı takibe aldı.

Güvenlik güçlerini fark edip kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi kısa süreli kovalamacının ardından yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.Y. (25), Y.B.Ş. (24), İ.Y. (22) ile İ.G'nin (24) bulunduğu araçta yapılan aramada 47 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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