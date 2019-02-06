Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu

Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sivrihisar-Ankara kara yolunda şüphelendikleri aracı takibe aldı.

Güvenlik güçlerini fark edip kaçmaya çalışan otomobildeki 3 zanlı, Eskişehir kent merkezi girişinde, bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli ise Ankara'nın Polatlı ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan arama ve kontrollerde 146 adet sahte 50 liralık ve 110 adet sahte 100 liralık banknotlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Ankara, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
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