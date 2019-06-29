Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı
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ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. dün düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Eskişehir
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