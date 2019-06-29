Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı (2)
1 saat önce
1 TUTUKLAMAEskişehir'de 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler T.D., Ü.D. Y.S. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
1 TUTUKLAMA
Eskişehir'de 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler T.D., Ü.D. Y.S. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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