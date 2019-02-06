Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu: 7 Gözaltı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.



Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar üzerine takip ettikleri aracı Eskişehir girişinde durdurdu. Araçta bulunan 3 şüpheli ve bu kişilerle bağlantıları olduğu tespit edilen 4 kişi de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki evde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.



- Eskişehir

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