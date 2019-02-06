Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu: 7 Gözaltı
29 dakika önce
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar üzerine takip ettikleri aracı Eskişehir girişinde durdurdu. Araçta bulunan 3 şüpheli ve bu kişilerle bağlantıları olduğu tespit edilen 4 kişi de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki evde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere 100 liralık 110 banknot, 50 liralık 146 banknot ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
- Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:06 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı