Eskişehir'de sahte para transferiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de sahte para transferiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sahte para transferiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı

11.02.2021 13:51

ESKİŞEHİR'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa ve Kütahya'da ikinci el otomobil sahibi 19 kişiyi sahte para transferi yöntemiyle dolandırdığı tespit edilen 1'i kadın 6 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa ve Kütahya'da ikinci el otomobil sahibi 19 kişiyi  sahte para transferi yöntemiyle dolandırdığı tespit edilen 1'i kadın 6 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 17.00'den sonra anlaştığı ücreti EFT yoluyla göndermiş gibi gösterip noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin Eskişehir'in yanı sıra çevre iller Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa, Kütahya'da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Takibe alınan şüphelilerin satın alacakları otomobillerin sahiplerine inşaat firmalarını örnek göstererek güven kazandığı, anlaştıkları ücreti ise saat 17.00'dan sonra ödeme talimatı verip, noterdeki satış işlemlerinin ardından iptal ettikleri ortaya çıktı. Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler E.B., M.Ş., H.K.,S.Ö. İ.G. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 5'i son 1 hafta içerisinde olmak üzere 19 araç sahibini aynı yöntemle dolandırdıkları ve otomobiller için istenen ücretin üzerinde paralar teklif ettikleri tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATIŞ

Şüphelilerin ikinci el otomobil sahiplerinden noter üzerinden satın aldıkları otomobilleri vakit kaybetmeden suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu kişilerinde aynı anda farklı noterden arabayı üçüncü kişiler üzerine satış gösterdiği anlaşıldı. Sahte para transferiyle şüphelilerin aldıkları son 5 araç polisin takibi ile Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunarak mahkeme kararıyla güvenli otoparklara alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekiplerince yakalanan 6 şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli dışında, teknik takibe alınarak suçüstü yakalanan B.M.'nin ise kısa bir süre önce çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Polis ekipleri aynı yöntemle satın alınan diğer araçların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

POLİSTEN SAHTE PARA TRANSFERİ UYARISI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde artan sahte para transferiyle dolandırıcılık olaylarına ilişkin araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Şüphelilerin ikinci el otomobiller için ilanlardaki ücretlerin üzerinde teklifler verdiği kaydedilen açıklamada, "Araç satış için pazarlık işlemleri bitip notere gittiğinizde bankaların EFT saatinin geçip geçmediğine dikkat edin. Noterde, alıcıların banka hesabınıza EFT yaptıklarını, paranın bir gün sonra hesabınıza geçeceğini söyleyip sizden notere paranızı aldığınızı söylemenizi isterlerse kesinlikle aracınızın satışını vermeyin. Para karşılığında çek, senet ve söz kabul etmeyin. Alıcı olarak sizi arayan müşteriler sizin ile pazarlık yapmadan, aracınızı ekspere sokmadan ve aracınıza piyasa değerinden fazla para vereceğini söyleyerek satın almak isterlerse, sizin ile irtibata geçen kişilerden mutlaka şüphelenmeniz gerekiyor" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte para transferiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de sahte para transferiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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