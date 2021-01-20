ESKİŞEHİR - Sahte şirket kurarak devleti zarara uğrattıkları iddia edilen 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yaklaşık 3 ay süren soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Yakalanan 26 zanlıdan H.Ş, E.K, İ.Y.Ö, S.Ç. ve Ö.U'nun kurduğu sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişinin çalışmadıkları halde sigortalı gösterildiği tespit edildi.

Ayrıca, söz konusu sigortalıların emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan yararlandığı ortaya çıktı.

Zanlıların sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu da belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamuda çalışma cezası verilen 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışmış gibi gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı.

Denetimli serbestlik kapsamında sahte evrak düzenleterek hükümlülükten kurtulmaya çalışan İbrahim A, farklı bir suçtan arandığı tespit edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.