Eskişehir'de sahte şirket kurarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı adliyede - Son Dakika

Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından dün düzenlenen operasyonda kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 22'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı göstererek SGK'yi zarara uğrattıkları öne sürülen 4 zanlı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Sahte şirketin kurucularından H.Ş'nin sigortalı gösterdiği kardeşi adına işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında sahte sigorta yapıldığı belirlenen 58 kişinin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.