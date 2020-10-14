Eskişehir'de sahte ve kaçak içki denetimi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kentin meşhur barlar sokağında ve alkol satışı yapan iş yerlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde içkili bir mekanda 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte kentin meşhur barlar sokağı ve alkol satışı yapan iş yerlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde içki şişeleri ve bandroller incelenirken, işletmelerin alkol satış izin belgeleri de kontrol edildi.Yapılan denetimler sonucu Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'ndeki bir içkili mekanda 3 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.