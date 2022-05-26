Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

26.05.2022 20:42
Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

İlçede tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenilen Afganistan uyruklu Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20), 2. Karaköprü mevkisinden nehre girdi.

Akar su kenarında yürüyen bir kişi, su üstünde bir gencin hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boğularak ölen gençlerin cansız bedenleri, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Çifteler Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı
Kaynak: AA

Afganistan, Eskişehir, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
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