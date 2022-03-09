Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü

09.03.2022 21:01

Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü Sosyal medya paylaşımı sayesinde kızından yadigar kalan 3 yaşındaki köpeğine kavuşan Bedri Cezmi;

Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü

Sosyal medya paylaşımı sayesinde kızından yadigar kalan 3 yaşındaki köpeğine kavuşan Bedri Cezmi;

"Kadını sevmek için köpeği yanına çağırdığını görünce almaması için uyardım, ancak dükkana girince alıp götürdü"

"Köpeğim neredeyse her sokağa çıktığında çalınıyor, çok sevimli olduğu için dikkat çekiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın tarafından örtüyle sarılarak çalınan köpeğini sosyal medya desteği ile tesadüf eseri bulan Bedri Cezmi, köpeği için bunun ilk hırsızlık girişimi olmadığın belirterek, "Bu bir değil, iki değil, daha önce de çalmak istediler" dedi.

Bedri Cezmi'nin, kızından yadigar kalan Rus Finosu cinsi 3 yaşındaki köpeği geçtiğimiz günlerde garip bir şekilde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Cezmi, 2 Mart günü bir fatura ödeme dükkanına girecekken yabancı uyruklu bir kadının sevmek için köpeği yanına çağırdığını görüyor. Kadını, köpeği almaması için uyardıktan sonra dükkana giren Cezmi'nin, "Lila" isimli köpeği sokakta tek başına kalıyor. Fırsattan istifade eden kadın, elindeki şal benzeri örtü ile köpeği sarıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay sonrasında dükkandan çıktığında köpeğinin orada olmadığını fark eden 71 yaşındaki talihsiz adam, çevredekilerden yardım istedi. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri hayvan severler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık bir hafta sonra paylaşımı gören bir vatandaş, Bedri Cezmi'ye ulaşarak köpeğini bulmasında yardımcı oldu. Köpeğine ulaşan Bedri Cezmi, kadının yardım talebi sonrası ona yardım etmeye karar verdi.

"Ağlıyorum ben köpeğim için"

Olay gününü anlatan Bedri Cezmi, kadından şüphelendiğini ve onu uyardığını belirtti. Dükkana girdikten hemen sonra kaşla göz arasında köpeğinin kaybolduğunu söyleyen talihsiz adam, "Girdiğim dükkandaki arkadaşlar köpeği severler, her zaman köpekle birlikte uğrarım. Geçenlerde de dükkana uğrayacaktım, ondan sonra köpeğimi çağırdığını gördüm. Ben de bu durumu görünce niyetini anladım ve köpeğimden uzaklaştırdım. Gider gibi yaptı, sonra ben de fatura ödeme merkezine girdim. Ben girer girmez ardımdan, elindeki örtüyü köpeğimin üzerine atmış. Sonra da kucaklamış ve kaçmış, yarım saat içinde ortalıktan kayboldular. Üzülmez miyim, ağlıyorum ben köpeğim için. Çok akıllı, zeki bir köpek, kalabalık Hamamyolu Caddesi'nde dahi bir ıslık ile hemen yanıma geliyor, ıslığımı tanıyor, başkasının ıslığına gitmiyor" diye konuştu.

"Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı"

Köpeği Lila'nın bulunması çevresinden yardım istediğini belirten Bedri Cezmi, bir vatandaş sayesinde köpeğine ulaştığını aktardı. Söylenen adrese gittiğinde karşılaştığı manzaradan da bahseden Cezmi, bir evde yaklaşık 20 kişinin yaşadığını ve çalan kadının kendisinden ev bulmak konusunda yardım istediğini ifade etti. Köpeğinin bundan önce de çalınmaya çalıştığını söyleyen Bedri Cezmi, "Faturacı arkadaş dükkanındaki güvenlik kamera kayıtlarını bana yardımcı olmak için çıkardı. Sonra telefon geldi bize o çalan yabancı uyruklu kızın üst komşusu, 'Köpek burada, havlayıp duruyor' dedi. Kalabalık bir aile, 15-20 insan kalıyor bir evde. Sonra hatta köpeğimi çalan Sema isimli kız da benden kendilerine ev bulmamı istedi. Ben de yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Köpeğimi aldığımda çok korkmuştu, korkmaz mı? Bu bir değil iki değil ki. Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı, banyosunda saklamaya çalışmıştı. Köpeğimin üzerinde çip var, oradan konumunu bulabiliyoruz. Çok sevimli olduğu için dikkat çekiyor. Bu da herkesin yanına yanaşır, çağır kucağına gelir" diye konuştu.

Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü
Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü
Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü

YORUMLAR
500
Şallı köpek hırsızlığı Şallı köpek hırsızlığı AB dezenformasyon yapanları cezalandırmak için yeni mekanizma önerecek AB dezenformasyon yapanları cezalandırmak için yeni mekanizma önerecek

Eskişehir, Köpek, Medya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:08:47. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement