Kırka Mahallesi çıkışında jandarma ekiplerince durdurulan saman yüklü dorse ve şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen, 43'ü gümüş olmak üzere toplam 46 sikke ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de saman yüklü tırda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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