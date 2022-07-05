Eskişehir'de saman yüklü tırda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de saman yüklü tırda tarihi eser ele geçirildi

05.07.2022 15:31
Eskişehir'de saman yüklü tırda tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den saman yüklü tır ile İzmir'e giden bir kişinin tarihi eser taşıdığı bilgisine ulaştı.

Kırka Mahallesi çıkışında jandarma ekiplerince durdurulan saman yüklü dorse ve şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen, 43'ü gümüş olmak üzere toplam 46 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
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Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de saman yüklü tırda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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