Eskişehir'de sanayici gözünü yurt dışına çevirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yakın gelecekte, özellikle de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin azalmasıyla Türkiye'nin ve Eskişehir'in yurt dışından ciddi ihracat siparişleri alacağını bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az etkilenmek, üyelerinin taleplerini daha detaylı yerine getirmek için ellerinden geleni en üst düzeyde yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Üyelerinin taleplerini üst kuruluşlara bildirdiklerini ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Kriz durumlarında en önemli olan tüm çalışanlarla birlikte şirketleri ayakta tutmaktır. Yakın gelecekte, özellikle de Kovid-19 etkisinin azalmasıyla birlikte Türkiye ve Eskişehir'imiz yurtdışından ciddi ihracat siparişleri alacaktır. Zira tüm dünyada Çin ve Çin mallarına olan güven azalmış, yurt dışından ve yurt içinden önemli birçok firma tedarik zincir yapılarını gözden geçirmektedir. Hiç şüphesiz ki tüm çalışanlarımızla, şirketlerimizle bizler büyük bir aileyiz."

Kesikbaş, ESO tarafından Eskişehirli sanayicilerin katılımıyla yapılan "Koronavirüs Etki Ölçüm Anketi"nin sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmak üzere rapor haline getirildiğine değindi.