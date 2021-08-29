Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yunus Sezer idaresindeki 26 ABS 054 plakalı otomobil, Ağapınar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sezer ile aynı araçta bulunan Hasan Sezer ve Sultan Başar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika