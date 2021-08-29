Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Sezer ile aynı araçta bulunan Hasan Sezer ve Sultan Başar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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