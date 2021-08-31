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Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor

31.08.2021 12:02
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor, System.String[]

Eskişehir'de yaşayan görme engelliler, şehrin çeşitli yerlerinde yaşadıkları sorunların yanı sıra üyesi oldukları derneğe giden bir sarı çizgi olmamasından dolayı mağdur oluyor.

Eskişehir'de yaşayan görme engelliler, şehrin çeşitli yerlerinde yaşadıkları sorunların yanı sıra üyesi oldukları derneğe giden bir sarı çizgi olmamasından dolayı mağdur oluyor.

Sarı çizgiler, görme engellilerin günlük hayatlarında başka insanlara bağlı olmadan bir yerden bir yere gidebilmelerini sağlayan en önemli yollardan biri. Görme engelli vatandaşlar, baston eğitimleri sayesinde bu sarı çizgileri kullanarak gün içerisinde gitmek istedikleri yerlere kolayca ulaşabiliyor. Eskişehirli görme engelli vatandaşlar, şehrin bazı yerlerindeki kaldırımların sonuna varmadan sona eren veya üzerine konulan objelerden dolayı takip etmekte zorluk yaşadıkları sarı çizgilerden dolayı mağdur olduklarını anlattı. Vatandaşlar ayrıca, üyesi oldukları Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği'ne giderken de sarı çizgi olmamasından kaynaklanan sorunları olduğunu söyledi.

"Baston ve sarı çizgiler bizim gözümüz"

Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Oktay, derneklerinin bulunduğu Adalar Porsuk bulvarında sarı çizgi olmamasından dolayı üyelerin sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Şehrin diğer noktalarındaki sarı çizgilerde de bazı sorunların olduğu belirten Başkan Oktay, "Şehrimizin bazı yerlerinde sarı çizgiler olmasına rağmen bizim Adalar Porsuk bulvarında bulunan derneğimizin önünde hiçbir çizgi yok. Benim üyelerim Çarşı veya Doktorlar caddesindeki durağa geldiğinde, ilk geleceği yer olan derneğimize kadar hiç sarı çizgi yok. Neden bu çizgileri koymuyorlar? Başka yerlerde sarı çizgi olsa bile üzerine direkler yerleştiriyorlar. Çizgi geliyor, direğe çarpıyoruz. Bizzat ben kendim bunları yaşadığım için halkımıza duyurmak istiyorum. Bunları yapmasınlar. Piyango masaları, çöp kutuları koyuyorlar. Bizim üyelerimiz de gelip bunlara çarparak yollarını şaşırıyorlar. Sarı çizgi, biz görme engellilerin daha düzgün gitmemize yarıyor. Sarı çizginin üzerinde pütürler ve çizgiler var, o çizgileri takip ederek gidiyoruz. Baston ve sarı çizgiler bizim gözümüz oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim evimiz dediğimiz derneğimize giden bir sarı çizgi yok"

Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'ndeki sarı çizginin belli bir yerden sonra kesilmesinden dolayı yönlerini bulmakta zorluk çektiklerini ifade eden görme engelli vatandaşlar durumdan şikayetçi oldu. Sarı çizgi üzerine veya yakınına koyulan objelerin de kendilerine engel olduğunu anlatan vatandaş Erdal Kutluay, "Sarı çizgi üzerinde giderken yol bitiyor. Sağa mı, sola mı dönmem gerek? Nasıl yolumu bulmam gerek onu göremiyorum. Bir de burada çöp kutusu var. Engelli yoluna çok yakın koydukları için onlara çarparak geçiyoruz. Biraz daha uzak tutarlarsa daha iyi olur. Bizim evimiz dediğimiz derneğimizin olduğu Adalar'da bir tane bile sarı çizgimiz yok. Bu görme engelli derneğe nasıl gelip gitsin? En azından bir sarı çizgi olmasını istiyoruz. Sarı çizgimiz olmasa bile köprünün ayaklarının giriş ve çıkışında en azından bir çizgi olursa bir görme engelli oraya vardığında köprüye geldiğini anlayabilir. Derneğe gidip gelmede üyelerimiz zorlanıyor. Bizim tam derneğin yanında bir çizgi var, oradan anlayabiliyoruz geldiğimizi. Derneğin önünde ve çöplerin başında sarı çizgi olursa daha iyi olur" diye konuştu.

"Sarı çizgi görme engellilerin bağımsız olmasını sağlıyor"

Bir diğer vatandaş Celal Yıldırım ise önemine değindiği sarı çizginin günlük hayatta görme engellilere bağımsızlık sağladığını anlattı. Yıldırım, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı ve yetkililere seslendi:

"Eskişehir'in her yerinde sarı çizginin olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sarı çizginin olması, baston eğitimi almış görme engellinin, bir bankaya, kuruma veya herhangi bir hastaneye kimseye ihtiyacı olmadan gitmesini sağlıyor. Bu kişinin kendi bağımsızlığını sürdürebilmesi için sarı çizginin olmasın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu iş belediyelerin elinde olan bir şey olduğu için bunun yapılmasını arz ediyorum." - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor
Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor

Görme Engelli, Eskişehir, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'de sarı çizgi sorunu görme engellileri mağdur ediyor - Son Dakika


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