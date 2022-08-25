Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki

25.08.2022 15:40
Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki

Eskişehir'de, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadeleri kınandı.

Eskişehir'de, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadeleri kınandı.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya gelen Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER) üyeleri adına açıklamada bulunan Dernek Başkan Yardımcısı Nurullah Karakaş, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştiren göz bebeği okullar olduğunu söyledi.

İmam hatip okulların Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasında ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam hatip okullarından yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensuplar olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa da sevk etmektir. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlıktan dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da imam hatip okulları gibi büyük bir camiaya yönelik sözlerinden dolayı Gülşen'e tepkilerini dile getirdi.

İmam hatip okullarının yaklaşık 1 asırdır önemli isimler yetiştirdiğini ifade eden Akar, "Siyaset adamları, bilim adamları, akademisyenler, hakimler, savcılar gibi birçok değerli insanı yetiştiren okullardır. Böyle bir camianın bu şekilde kirletilmesini ve karalama yapılmasını doğru bulmuyorum. Kendisine 'sanatçı' diyemiyorum. Gerekeni adli merciler yerine getirecektir." diye konuştu.

Memur-Sen Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Şerife Bilik ise Gülşen'in sözlerinin sanatçıya yakışmayan türde bir davranış olduğuna dikkati çekerek, "Sanatıyla gündeme gelemeyen kişiler, birilerinin bam teline dokunarak gündem olmaya çalışıyor. Biz tepkimizi ortaya koymak zorundayız." dedi.

Kızı imam hatip lisesinde öğrenci olan velilerden Ertuğrul Kaya da Gülşen'in bu ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından grupta bulunanlar, Eskişehir Adliyesine giderek sanatçı Gülşen hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

YORUMLAR
500
Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki
Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Eskişehir, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement