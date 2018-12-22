Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Şeb-i Aruz İlahilerle Kutlandı

Eskişehir'de Şeb-i Aruz İlahilerle Kutlandı

2 saat önce

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Korosu, Şeb-i Aruz'u ilahilerle kutladı.

Eskişehir'de Şeb-i Aruz İlahilerle Kutlandı, System.String[]
Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Korosu, Şeb-i Aruz'u ilahilerle kutladı.

Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesi'nde düzenlenen törene çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Korosu ney sanatçısı Nazan Naz eşliğinde, Şeb-i Aruz'u koro halinde okunan ilahiler ile kutladı. Bendir sanatçısı Necdet Saz, udi sanatçısı Ali Kanneci, neyzen Hüseyin Yürektensever müzikleri ile koroya dahil olurken, koroda yer alan diğer sanatçılar ise, söylenilen ilahileri seslendirdi.

Düzenlenen konser sonrası konuşan ney sanatçısı Nazan Naz, "Hazreti Mevlana'nın 'Doğum günüm' dediği 745'nci ölüm yıldönümünü ilahilerle koro halinde seslendirerek kutladık. Ne mutlu siz aşıklara, bu aşkı tüm varlıklara sunan ve varlıkların aşkından da bizleri haberdar edenlere" ifadelerini kullandı.

Öte yandan program, edilen dualar ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:21 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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