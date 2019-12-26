Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararı yargıya taşındı - Son Dakika
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Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararı yargıya taşındı

6 saat önce

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Akmeşe, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından alınan zam kararına ilişkin dava açtıklarını bildirdi.

Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararı yargıya taşındı, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Akmeşe, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından alınan zam kararına ilişkin dava açtıklarını bildirdi.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, dava konusu işlemle yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde pahalılandırılmasıyla suya erişim hakkının engellendiğini iddia etti.

Anayasa'nın 127. maddesine göre belediyelerin, halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğuna dikkati çeken Akmeşe, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kamu hizmetinin yürütülmesinde kamu yararı esas alınmalı, belediyeler sundukları kamu hizmetlerinde kamu yararını sağlamak zorundadır. Belediyeler hizmet sunarken kar-zarar hesabı ile işlem yaparak eylemlerde bulunamaz. İnsanın en temel gereksinim olan suya erişimi engellemek kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple suya zam yapan idari işlem açıkça kamu yararına dolayısıyla hukuka aykırıdır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dışında başka hiçbir belediye yüzde 60 zam yapmamıştır. Kaldı ki Eskişehir'de kullanma suyu yatırımları diğer illere göre daha az maliyetlidir. İfade edilen tarifenin hakkaniyete uygun olmadığı, kamu yararı taşımadığı, zammın yapılmaması halinde hizmetin verilemeyeceğinden söz edilemeyeceği gerekçeleriyle, hemşehrilerimiz adına dava açtık."

Eskişehir, Akmeşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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