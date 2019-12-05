Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki
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Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki

6 saat önce

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin, zam oranının çok yüksek ve fahiş bir zam olduğunu söyledi.

Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki, System.String[]

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin, zam oranının çok yüksek ve fahiş bir zam olduğunu söyledi.

Çalışkan, Hamamyolu Caddesinde çok sayıda partilinin de katıldığı basın açıklamasında, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bütün vatandaşların evlerinde kullandığı, konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine, AK Parti grubunun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, meclis çoğunluğuna sahip olduğu için, yüzde 60 oranında zam yaptığını anımsattı.

Zam oranının çok yüksek ve fahiş bir zam olduğunu savunan Çalışkan, şunları söyledi:

"Bu zammın kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün değildir. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Kalabak suyuna, bir yıl içinde yüzde 82 oranında yapılan zamdan sonra, şebeke suyuna da yüzde 60 oranında zam yapılması, vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açmaktadır. Bu zam, başka alternatifi olmadığı için, şebeke suyunu kullanmaya mecbur olan hemşerilerimiz için bir zulümdür. Musluklardan akan suyun içilmediği, güvenle kullanılmayan, bulanık ve sağlıksız olan şebeke suyunu, bu kadar fahiş bir ücretten satan belediye Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur."

"Bu zamdan bir an önce vazgeçin"

Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki belediye başkanları döneminde yapılmış olan su şebekeleri ve ortalama 50 yıllık isale hatlarını kullandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En temel tüketim ihtiyacı olan suya ve içtikleri Kalabak suyuna da bir yıl içinde bir zam yaparak, sattığı suların tahsildarlığını yapmak yerine, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli su temin etmenin en başlıca görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Son olarak, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine sesleniyoruz ve diyoruz ki, bu zamdan bir an önce vazgeçin, vatandaşlarımızı mağdur etmeyin. Sizler bu yanlıştan dönünceye kadar mücadelemizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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