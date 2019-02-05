Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Eskişehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı

23 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çakacak, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların sağlıklı bir şekilde, herhangi bir eksiklik ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden hür iradesini sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak amacıyla il ve ilçe seçim kurullarına her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Seçim günü güvenlik güçlerinin görev başında olacağını dile getiren Çakacak, şöyle konuştu:

"Seçim mevzuat ve YSK kararları tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Seçimler bir bayram, şölen havasında geçmesini temenni ediyoruz. Öncelikle kazanan demokrasimiz olacaktır, ülkemiz olacaktır. Eskişehir halkının demokratik olgunluğu yüksektir. Hem ülkemizde, hem ilimizde yüksek katılıma rağmen seçimler büyük bir düzen ve olgunluk içerisinde geçmektedir."

Konuşmanın ardından seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar, seçim büroları, hoparlörle propaganda, propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma, ilan-reklam yerleri ve süreleri ile 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, sandık alanı-çevresi ve bu alanlarda bulunabilecekler, sandık alanı ve seçim günü yasakları hakkında ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel
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