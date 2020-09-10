Eskişehir'de şeker fabrikasında bu yıl 140 bin ton şeker üretilecek - Son Dakika

Eskişehir'de şeker fabrikasında bu yıl 140 bin ton şeker üretilecek

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan fabrikalar arasında yer alan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar sezonu açıldı. Tarlasından hasat yapan üreticiler ürünlerini teslim ederken fabrika müdürü Mehmet Yüksel, 1 milyon 75 bin ton şeker pancarının işlenerek 140 bin ton kristal şeker üretileceğini söyledi.

Eskişehir'de 1933 yılında kurulan ve faaliyetlerini hala sürdüren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda yeni pancar sezonu açıldı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip fabrikaya teslim ediyor. İlk teslimat için fabrika bahçesinde program düzenlendi. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel'in yanı sıra programa Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal, Şeker İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar ve pancar üreticileri ile çalışanlar katıldı.

140 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, Eskişehir ve Susurluk şeker fabrikaları için 1 milyon 596 bin ton pancar üretim kotasının tahsis edildiğini söyledi. Eskişehir'de 8 farklı ziraat bölge şefliği ile bunlara bağlı 180 köyde 4 bin 87 şeker pancarı üretişiyle sözleşme imzalandığını anlatan Yüksel, 'Fabrikamız pancar işlenmesine bugün başladı ve 24 saat 3 vardiya ile günde 8 bin 200 ton pancar işleyecek. Bu kampanya döneminde 1 milyon 75 bin ton civarında şeker pancarı işlenecek ve yaklaşık 140 bin ton kristal şeker üretilecektir. Yan ürün olarak maya ve yem sanayi, gıda sanayi için önemli olan 45 bin ton melas, ayrıca yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 310 bin ton yaş pancar posası elde edilmesini hedefliyoruz' dedi.

İLK ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİ

İlk ürünlerini teslim eden üreticilere çeşitli hediyeler verilen programda kurban kesilmesinin ardından dualar edildi. Pancar üreticileri traktör ve kamyonlarla getirdikleri şeker pancarlarını fabrikaya teslim etti. Ürünlerden alınan numune işlemlerinin ardından araçlardaki şeker pancarları yıkama havuzlarına yüklendi. Bu şeker pancarında verimin yüksek olması üreticileri sevindirirken, avans olarak 116 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.