Eskişehir'de Sel Felaketi: Selin Vurduğu Ev Böyle Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Eskişehir'de Sel Felaketi: Selin Vurduğu Ev Böyle Çöktü

03.06.2023 01:58

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun yağış sonucu oluşan sel, Çatören mahallesinde büyük zarara yol açtı. Sel suları mahalle içinden akan evleri yıktı, yolu tahrip etti ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Köylüler, yakınlardaki Çatören Barajının taşma ihtimalinden endişe ediyorlar.

Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta olan Çatören mahallesi adeta sele teslim oldu. Köy yakınlarında bulunan Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajının yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları köy içinden geçen büyük bir sele sebep oldu.

BAZI EVLER YIKILDI

Sel köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildiriliyor. Vatandaşları büyük bir korku ve endişeye sevk eden sel suları, mahalle yolunda tahrip etti, tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Köylüler, en büyük endişelerinin, yakınlardaki Çatören Barajının taşma ihtimalinin olduğunu belirttiler.

Eskişehir'de sel felaketi: Selin vurduğu ev böyle çöktü

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Cengiz, Gül, "Köyüme giremiyorum. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tepeden çaresizce seli izliyorum. İş makineleri yoldaymış, gelecek. Çok endişeliyiz. Umarım can kaybı olmaz, büyük maddi zarar meydana gelmez" dedi.

Eskişehir'de sel felaketi: Selin vurduğu ev böyle çöktü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sel Felaketi: Selin Vurduğu Ev Böyle Çöktü - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile Bakanı olacağı iddiaları
11:54 Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir
11:44 Kabine'nin açıklanmasına saatler kala kulisler bunu konuşuyor: İlk başörtülü vali, Aile Bakanı olacak
11:44 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:41 Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir
11:31 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:11 Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi
11:03 3 aylık hamile eşini 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık kayınvalidesini suçladı: Para karşılığında pazarlıyordu
10:59 Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak
10:50 Simge Sağın, Galatasaray'ın teklifine "Evet" dedi! Icardi bayram edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 12:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sel Felaketi: Selin Vurduğu Ev Böyle Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement