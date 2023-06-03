Eskişehir'de sel felaketi: Selin vurduğu ev böyle çöktü

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Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta olan Çatören mahallesi adeta sele teslim oldu. Köy yakınlarında bulunan Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajının yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları köy içinden geçen büyük bir sele sebep oldu.

BAZI EVLER YIKILDI

Sel köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildiriliyor. Vatandaşları büyük bir korku ve endişeye sevk eden sel suları, mahalle yolunda tahrip etti, tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Köylüler, en büyük endişelerinin, yakınlardaki Çatören Barajının taşma ihtimalinin olduğunu belirttiler.

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Cengiz, Gül, "Köyüme giremiyorum. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tepeden çaresizce seli izliyorum. İş makineleri yoldaymış, gelecek. Çok endişeliyiz. Umarım can kaybı olmaz, büyük maddi zarar meydana gelmez" dedi.