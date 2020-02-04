Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede - Son Dakika

Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi.

Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında çıkan arbedeyi, çevik kuvvet polisi ayırdı.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, beraberindeki bazı üyeler ile birlikte 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı' yapmak amacıyla Hacıalibey Mahallesi Dumrul Sokak'ta bulunan sendika binasına geldi. Ancak genel merkez tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle Eskişehir Şube Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile beraberindeki üyeler, Çallı ve yanındakilerin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. 2 grubu, çevik kuvvet polisleri ayırdı.

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, şube başkanın görevden el çektirildiğini belirterek, "Buradaki konunun özeti, sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şubenin delege seçimi kararı almasıdır. Merkez yönetimi ile mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Eskişehir'de, şube başkanları, yöneticileri ve temsilciler ile bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı engellendiler. Bu tabloyu yaşamak istemezdik" dedi.

Erdal Akyazı ise, işçiler arasındaki huzursuzluğu seçimin giderebileceğine inandıklarını ifade ederek, "Bizim genel merkezimizden tek talebimiz, yasalar doğrultusunda seçim. Başka bir talebimiz yok. İşçi arasında bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu da seçimin gidereceğine inanıyoruz. Sandıklardan kaçmıyoruz. Sandık iradesine saygı duyuyoruz. Genişletilmiş başkanlar kurulunun yapılacağı bilgisi geldi bize. Genel başkanımıza her zaman saygılıyız. Genel başkanımız bu sendikanın genel başkanı, şubesine gelebilir. Ama diğer bölgelerden insanlar geldiği zaman arkadaşlarımız tepkili. Eğer yedeklerden bir atama olacaksa Eskişehir işçisi bu erdemliliği gösterir. Onları sakin bir şekilde, gerektiği zaman koltuğa oturtur" diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta iki grubunda bekleyişi devam ediyor.


- Eskişehir
Eskişehir, Akyazı, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü şüphesi taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanılacak
Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:05:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]