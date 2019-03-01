Eskişehir'de Senfoni Konseri Kuyruğu
33 dakika önce
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde vereceği konser öncesinde biletler satışa çıkarken, gişe önünde metrelerce kuyruk oluştu.
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde vereceği konser öncesinde biletler satışa çıkarken, gişe önünde metrelerce kuyruk oluştu.
2002 yılında kurulan Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser biletleri 2 Eylül
Caddesi üzerindeki Turgut Özakman
Gişesi'nde satışa çıktı. Biletler için saat 11.00'den itibaren gişe önüne gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Senfoni konserleri ve tiyatrolara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen "Senforock konserini daha önce 2 kez düzenledik. Ancak gerçekten büyük bir talep vardı. Biz de hemşehrilerimizi kırmadık ve 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2000'li yılların başında büyük emeklerle kurduğumuz Orkestramız ve Şehir Tiyatrolarımız bugün biletler için kuyruklar oluşturan kurumlar haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Eskişehirlilere" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konser biletleri öğrenciler için 5 liradan, halk için 7,5 liradan satılıyor.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
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