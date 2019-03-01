Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Senfoni Konseri Kuyruğu

Eskişehir'de Senfoni Konseri Kuyruğu

33 dakika önce

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde vereceği konser öncesinde biletler satışa çıkarken, gişe önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Eskişehir'de Senfoni Konseri Kuyruğu, System.String[]
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde vereceği konser öncesinde biletler satışa çıkarken, gişe önünde metrelerce kuyruk oluştu.

2002 yılında kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser biletleri 2 Eylül Caddesi üzerindeki Turgut Özakman Gişesi'nde satışa çıktı. Biletler için saat 11.00'den itibaren gişe önüne gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Senfoni konserleri ve tiyatrolara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Senforock konserini daha önce 2 kez düzenledik. Ancak gerçekten büyük bir talep vardı. Biz de hemşehrilerimizi kırmadık ve 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2000'li yılların başında büyük emeklerle kurduğumuz Orkestramız ve Şehir Tiyatrolarımız bugün biletler için kuyruklar oluşturan kurumlar haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Eskişehirlilere" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konser biletleri öğrenciler için 5 liradan, halk için 7,5 liradan satılıyor.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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