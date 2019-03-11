Eskişehir'de 'senforock' Rüzgarı
28 dakika önce
Eskişehir'de 'senforock' rüzgarıESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun istek üzerine tekrar düzenlediği ve sanatseverlerin bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Senforock konserleri hafta sonu şehirde senfoni rüzgarı estirdi.
Eskişehir
'de 'senforock' rüzgarı
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun istek üzerine tekrar düzenlediği ve sanatseverlerin bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Senforock konserleri hafta sonu şehirde senfoni rüzgarı estirdi. Atatürk
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserlere Eskişehirliler akın etti. Senforock konserleri ile Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Senfoni Orkestrası ve konuk solistler dakikalarca ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Senforock konseri yoğun talep üzerine tekrar sanatseverler ile buluştu. Senforock konseri için yüzlerce metre kuyruk oluşturarak bilet alan sanatseverler keyifli bir hafta sonu yaşadı.
Orkestra Şefi Musa Göçmen'in hazırladığı sıra dışı program ile Senfoni Orkestrası ve konuk solistler seslendirdikleri yerli ve yabancı rock şarkıları ile Eskişehirlilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen iki ayrı konsere Eskişehirliler akın etti. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tüm koltuklar ile merdiven boşluklarının bile dolu olduğu konserde Edip Akbayram
, Cem Karaca
, Barış Manço
, Erkin Koray
gibi usta isimler anıldı.
Orkestra Şefi Musa Göçmen konserin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, 'Eskişehirlilerin uzun kuyruklar oluşturarak bilet aldığı Senforock konserimiz yine büyük ilgi gördü. Eskişehirli sanatseverler Senforock'u çok beğendi. Bizlere gösterilen ilgi ve destek için Eskişehir halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Eskişehir sanata ve sanatçıya büyük kıymet veren bir şehir. Eskişehir'e böyle bir orkestra kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'i kutluyorum. Konuk solistlerimiz Asena Özçetin, Cihan Şekercioğlu, Selçuk
Keskingöz, Zerrin Mete'ye ve Rock Band orkestrasına teşekkür ediyorum' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:43 Kaynak: DHA
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