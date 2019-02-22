Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Seracılık Kredileri Toplantısı"

Eskişehir'de "Seracılık Kredileri Toplantısı"

1 saat önce

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Eskişehir'de seracılık kredileri hakkında tanıtım toplantısı düzenledi.

Eskişehir'de
Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Eskişehir'de seracılık kredileri hakkında tanıtım toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten ziraat odaları, ticaret borsası temsilcileri ile çok sayıda üretici ve iş adamı katıldı.

Pişmaf, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası Türkiye'de kuruluşundan bugüne kadar ülke tarımına kesintisiz finans kaynağı sağlayan Tarım Bakanlığı ile destek sağlayan tek kuruluş. Bu dönemde banka, kuruluş misyonuna uygun olarak hiç kesinti vermeden tarıma kredi vermeye devam etti. Son yıllara baktığımızda 2011-2018 döneminde 3 milyon çiftçimize verdiğimiz kredi hacmi 166 milyar lirayı bulmuş durumda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu Bakan Pakdemirli: Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak

Eşini Öldüren Kadın "Kazanılmış Hak" ile Cezadan Kurtuldu Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:24:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Seracılık Kredileri Toplantısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]