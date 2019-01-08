Eskişehir'de Sertifikalı Tohum Üretimi ve Kullanımı Yaygınlaşıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, bitkisel üretimde büyük öneme sahip olan sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, bitkisel üretimde büyük öneme sahip olan sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.



İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bitkisel üretimde bakanlığımız kontrolünde üretilen sertifikalı tohumlukların kullanılması durumunda, söz konusu tohumların çimlenme güçlerinin yüksek olması sebebiyle, tohum kullanımında ortalama yüzde 25 tasarruf ve verim artışı sağlanacak. Bitkilerin tümünün gelişmelerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle bakım, çapalama, sulama, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerin daha kolay ve verimli olacak" diye belirtti.



Toplamda 7 milyon liralık destek



Tarımda büyük öneme sahip olan sertifikalı tohumluk üretiminin Eskişehir'de çok önemli noktalara geldiğini belirten Müdür Sever, beş yıl önce 65 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapılırken, 2018 yılında 117 bin dekar alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapıldığını söyledi. Türkiye'de ekiliş alanı itibarıyla Eskişehir; ayçiçeği ve şeker pancarında 2, yoncada 4, mısırda 5, yulafta 6, patateste ve toplamda 7'nci sıraya yükseldiğini aktardı. Sertifikalı tohumluk üreten firmalar ve kullanan çiftçilerin de bakanlıkça desteklendiğini ifade eden Sever, 2018 yılında Eskişehir'de çeşitli ürün gruplarında sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilere 5 milyon 804 bin 263,68 TL ve sertifikalı tohumluk üreten firmalara da 1 milyon 392 bin 831,65 TL olmak üzere toplam 7 milyon 197 bin 095,33 TL destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. - ESKİŞEHİR

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