Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Son Dakika

İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı

Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti

CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var

Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü

Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu

Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı

Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi

Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı

Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi

3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek