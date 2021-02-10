Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

10.02.2021 12:09
Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hüseyin Turan idaresindeki 42 AGU 534 plakalı tırın dorsesine ait lastik, Eskişehir- Bilecik kara yolunun 30. kilometresinde henüz bilinmeyen nedenden yanmaya başladı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden Turan, aracını yol kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangın söndürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise bu sırada kara yolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yangın sonucu tırın dorsesi ile taşıdığı sıvı deterjanlarda hasar meydana geldi.

Hüseyin Turan, Eskişehir, Bilecik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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