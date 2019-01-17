Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Seyirlik Kar Manzaraları

Eskişehir'de Seyirlik Kar Manzaraları

1 saat önce

Eskişehir'i önceki gün etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Eskişehir'de Seyirlik Kar Manzaraları, System.String[]
Eskişehir'i önceki gün etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Eskişehir'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı, bugün ise yerini güneşe bıraktı. Kar yağışı sebebiyle adeta Eskişehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollardaki karlar tuzlama çalışmaları yapan ekipler tarafından temizlenirken, ağaçlarda, bahçelerde duran karlar, güneşinde etkisini göstermesiyle eşsiz bir manzara oluşturdu. Sokaklarda gezen hayvanların kar ile olan görüntüleri ise tatlı ama zorlu mücadelelerini gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Eskişehir, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:25:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Seyirlik Kar Manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]