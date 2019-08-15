Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocukların suda tehlikeli oyunu
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Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocukların suda tehlikeli oyunu

21 dakika önce

Eskişehir'de içinde elektrik akımı olan süs havuzuna giren çocuklar, polislerin uyarısı üzerine tehlikeli oyunlarına son verdi.

Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocukların suda tehlikeli oyunu, System.String[]
Eskişehir'de içinde elektrik akımı olan süs havuzuna giren çocuklar, polislerin uyarısı üzerine tehlikeli oyunlarına son verdi.

Eskişehir'de birkça gündür devam eden sıcak hava, vatandaşları bunalttı. Bugün de 34 derecelik hava sonrasında sıcaktan bunalan 3 küçük çocuk, süs havuzuna girdi. Burada yüzerek eğlenen çocuklar kendilerince eğlenirken havuzda elektrik akımı olması da korku dolu anlar yaşattı. Süs havuzunda bulunan fıskiyelerin elektrikle çalıştığını bilmeyen çocukları, yol kenarından geçen zabıta ve polis ekipleri uyardı. Çocukları havuzda elektrik akımı olabileceği konusunda uyaran polisler, çocukları sudan çıkardı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması ise yüreklere su serpti. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
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