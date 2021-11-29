Üye Girişi
Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi - Son Dakika

Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

29.11.2021 13:27
Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir-Bursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi
Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun
Bülent Arınç'tan 10:17 Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Son Dakika Haberleri
13:23 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!
13:22 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler         
13:23
Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler         
13:09
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü         
10:37
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement