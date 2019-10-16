Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
17 dakika önce
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 10 zanlıyı yakalayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 tabanca, 15 şarjör, 93 fişek ve iki cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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