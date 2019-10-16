Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

17 dakika önce

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 10 zanlıyı yakalayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 tabanca, 15 şarjör, 93 fişek ve iki cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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