Eskişehir'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, yasa dışı yollardan silah satarak, tamirini yaptığı belirlenen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, yasa dışı yollardan silah satarak, tamirini yaptığı belirlenen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabancaların yanı sıra silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan silah satışı ve tamiri yapan şüpheliler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 9 şarjör, 51 dolu fişek, 17 adet 7,65 mm fişek, telsiz, elektroşok cihazı, namlu yapımında kullanılan 14 demir aparat, 14 icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinesi, kumpas, keski, numaratör, mengene gibi silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken,1'i kadın 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı
20:44
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
20:05
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
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