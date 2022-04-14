Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını

14.04.2022 10:52

Eskişehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 ev ve bir iş yerinde kaçak silah ürettikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını

YORUMLAR
500
Bir MHP baskını iddiası daha! Osmaniyeli esnaf: İş yerimi basıp tehdit ettiler Bir MHP baskını iddiası daha! Osmaniyeli esnaf: İş yerimi basıp tehdit ettiler YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETİLEN FIRININ SAHİBİ: GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJA UĞRADIM YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETİLEN FIRININ SAHİBİ: GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJA UĞRADIM

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement