Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 ev ve bir iş yerine polis baskını - Son Dakika

Eskişehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 ev ve bir iş yerinde kaçak silah ürettikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.