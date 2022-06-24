Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde Sema M. (40) ile üvey oğlu olduğu belirtilen Abdullah T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

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