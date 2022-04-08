Eskişehir'de silahla yaralama olayının sanıklarına 14'er yıl hapis - Son Dakika
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Eskişehir'de silahla yaralama olayının sanıklarına 14'er yıl hapis

08.04.2022 14:13
Eskişehir'de silahla yaralama olayının sanıklarına 14'er yıl hapis

Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan iki sanığa 14'er yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan iki sanığa 14'er yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İlhan T. ve Yasin K. ile mağdur Özer Ö. ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında Yasin K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mütalaada, sanık İlhan T'nin ise "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık İlhan T. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Ben kimseye talimat vermiş de değilim. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Yasin K. ise kimseyi öldürmeye teşebbüs etmediğini, yaralama kastının da olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar İlhan T. ile Yasin K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14'er yıl hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de geçen yıl kent merkezindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Özer Ö, yaralanmıştı. Gözaltına alınan İlhan T. ile Yasin K. tutuklanmıştı.

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Eskişehir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de silahla yaralama olayının sanıklarına 14'er yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de silahla yaralama olayının sanıklarına 14'er yıl hapis - Son Dakika
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