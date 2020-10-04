Eskişehir'de silahla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Paşa Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki bir börekçide çıkan kavgada Galip K'nin silahla yaralanması ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Erdinç Y'yi, Dede Mahallesi Paşalar Sokağı'nda suç aleti silahla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.