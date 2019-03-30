Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
23 dakika önce
Eskişehir'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yakalandı.
Eskişehir
'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sütlüce Mahallesinde gerçekleşti. Aydos Sokak'ta yaşayan Mehmet Ali S. (45) ile Mehmet E. arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çıkardıkları silahlar ile birbirine ateş edince ikisi de yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Ali S., olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali S. hayatını kaybederken, diğer yaralı Mehmet E. ise kendi imkanlarıyla gittiği Şehir Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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