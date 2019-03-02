Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Ulu Önder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde Zafer G. (37) ile aralarında önceden husumet bulunan Ali K. (32) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, tabancayla Zafer G'ye ateş ederek kaçtı.



Başından vurulan Zafer G, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Zanlı Ali K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivrihisar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

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