Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ulu Önder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde Zafer G. (37) ile aralarında önceden husumet bulunan Ali K. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, tabancayla Zafer G'ye ateş ederek kaçtı.

Başından vurulan Zafer G, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlı Ali K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivrihisar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Erzurum Kongresi, kavga, Eskişehir, Güncel
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