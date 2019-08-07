Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

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İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı

Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi