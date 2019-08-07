Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

34 dakika önce

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Okan Demiralay (25) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Gökhan M. (20) arasında 71 Evler Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan M, aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş edip olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Okan Demiralay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus timleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
"Hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan arandığı da belirlenen zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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