Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.
Eskişehir
'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk
Caddesinde S.E.K. (18) ile Tuncay A. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay A. üzerinde taşıdığı tabancayla S.K'ye ateş etti. Bacağından yaralanan genç, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Tuncay A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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